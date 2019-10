Plainte de la Chine contre les États-Unis

Copyright de l’image Getty

La Chine a déposé une plainte formelle contre les États-Unis après qu’un avion espion américain a survolé un récif dans la mer de Chine méridionale, où Pékin mène des travaux de construction.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les Américains ne pouvaient pas ignorer les droits de la Chine sur cette région.

L'armée chinoise a ordonné à un avion de surveillance américain de quitter la zone alors qu'il survolait la semaine dernière le récif de Fiery Cross.

Des analystes estiment que cet incident est la preuve que la Chine a des prétentions de plus en plus affirmées sur la mer de Chine méridionale, et que les Etats-Unis veulent montrer qu’ils sont prêts à contester cette présence.