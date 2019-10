Syrie : Hassan Nasrallah met en garde

Image caption Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah

Parlant à des milliers de ses partisans via un lien vidéo, Hassan Nasrallah a reconnu pour la première fois que le Hezbollah se battait tout au long de la Syrie voisine en appui au président Bachar al-Assad en difficulté.

"Tout le monde doit se sentir en danger. Ce n’est pas une menace pour la résistance au Liban ou à une secte spécifique ou au régime en Syrie ou au gouvernement en Irak ou à un groupe au Yémen. Non, c’est un danger pour tout le monde. Personne ne devrait enfuir sa tête dans le sable. Oui, nous nous battons aux côtés de nos frères syriens, aux côtés de l'armée et du peuple, la résistance populaire syriene à Damas, à Alep et Homs ainsi qu’à Deir Ezzor, à Qalamoun, à Hasakeh et à Idlib’’, a averti Hassan Nasrallah.

Le mouvement chiite libanais, le Hezbollah est l’un des principaux soutiens du régime de Bachar Al Assad dans la région.