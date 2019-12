Copyright de l’image AFP Image caption La FIFA a improvisé une conférence de presse à Zurich pour réagir à l'arrestation de 6 des membres de son comité exécutif

Le président de la FIFA, Sepp Blatter, n'est pas impliqué dans l'enquête qui a mené à l'arrestation de 6 responsables de l'organisation ce mercredi à Zurich.

C'est ce qu'a affirmé l'instance mondiale du football, dans une conférence de presse organisée à la hâte mercredi, après ces arrestations par la police suisse à Zurich.

"Le président n'est pas impliqué. Bien sûr, il est à la tête de la FIFA, mais il n'est impliqué dans aucun... donc, comment pouvez-vous dire qu'il doit démissionner? Il est le président, il est le président, il est le président, et dans deux jours il y a les élections. Si les 209 membres de l'association le réélisent, eh bien il sera le président pour les 4 prochaines années", a insisté le porte parole de la FIFA, Walter DeGreogorio.

Il a aussi souligné que les élections du prochain président de la FIFA auront bien lieu.

D'après lui, le processus judiciaire en cours n'aura pas non plus d'incidence sur le déroulement des deux prochaines Coupes du Monde, en Russie et au Qatar.

Corruption, escroquerie, blanchiment

Les accusations du département de justice américain, qui ont mené à ces arrestations, portent pourtant entre autres sur l'attribution de ces deux tournois.

Egalement, la justice américaine accuse les 6 responsables de la FIFA de corruption concernant des droits de marketing et de télévision, des escroqueries par voie électronique, des faits de racket et de blanchiment d'argent.

Les accusations concernent au total une dizaine de personnes, mais certaines d'entre elles ne se trouvent pas actuellement à Zurich.

Parmi les dirigeants présents ou passés de la FIFA visés par les accusations figurent Jeffrey Webb (Iles Caïman), Eugenio Figueredo (Uruguay), tous deux membres du comité exécutif, et Jack Warner (Trinité-et-Tobago), un ancien membre du comité exécutif, déjà impliqué dans de nombreuses affaires de corruption.

Réagissant à ces arrestation, le seul opposant à Sepp Blatter pour le vote de vendredi, le prince Jordanien Ali bin al-Hussein, a déclaré qu'il s'agissait "d'un jour triste pour le football".