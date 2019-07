Madonna contre Guy Ritchie

Copyright de l’image Getty Image caption Madonna et le réalisateur Guy Ritchie en 2008 à Cannes, France.

La pop star Madonna et son ex-mari britannique ont été sommés par un haut magistrat à Londres de résoudre le différend qui les oppose au sujet de leur fils Rocco.

Le juge a exhorté Madonna et le réalisateur Guy Ritchie à privilégier le temps passé en compagnie du jeune garçon, aujourd'hui âgé de quinze ans.

Le couple, marié en décembre 2000 et divorcé neuf ans plus tard, avait convenu que Rocco vivrait aux Etats Unis avec sa mère, et passerait du temps avec son père.

Un juge du tribunal de la famille avait approuvé cet accord.

Mais après une visite chez son père en décembre dernier, Rocco est resté vivre en Grande-Bretagne.

Madonna, qui veut que son fils revienne vivre avec elle aux États-Unis, a lancé une action en justice des deux côtés de l'Atlantique, en vertu de la Convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfants.

Le juge a accepté la demande de Madonna de mettre fin à la procédure à Londres. Cette procédure devrait se poursuivre à New York.