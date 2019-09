Mexique : un magnat de la drogue arrêté

Copyright de l’image Reuters Image caption Juan Manuel Alvarez Inzunza était au service de El Chapo arrêté en janvier après une évasion spectaculaire.

Juan Manuel Alvarez Inzunza, a été arrêté par les forces d'élite de la police fédérale et celles de l'armée mexicaine.

L'homme aurait blanchi des milliards de dollars en dix ans.

Selon la police, le roi Midas, c'est son surnom, était en vacances lorsqu'il a été arrêté à Oaxaca.

Cet homme de 34 ans dirigeait plusieurs sociétés et des bureaux de change par lesquels transitaient entre 300 et 400 millions de dollars par an pour le compte du cartel d'"El Chapo", soit plus de 4 milliards de dollars en dix ans.

Juan Manuel Alvarez Inzunza a été transféré dans la capitale et placé en détention provisoire, en attendant d'être extradé vers les Etats-Unis.

Ses opérations de blanchiment d'argent s'étendaient en Colombie, au Panama et aux Etats-Unis.

El Chapo avait lui même été arrêté en janvier dernier après avoir réussi une évasion spectaculaire en creusant un tunnel sous la douche de sa cellule de la prison de haute sécurité où il était incarcéré.