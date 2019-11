UE-Turquie : le pessimisme d’Ankara

Image caption Des migrants secourus

L'Union européenne est prête à assouplir les restrictions sur les visas pour les Turcs dans l'espace Schengen si Ankara accepte de remplir cinq conditions exceptionnelles.

‘’Nous pouvons y arriver, nous pouvons parler de nouveaux développements, de nouveaux processus, mais dans ces circonstances, en Turquie où nous avons plus de 450 agents de sécurité tués par les terroristes de PKK et plus de cinq ou six attaques suicides occasionnées, et de nombreuses personnes mortes, ce changement dans la loi anti-terroriste est totalement impossible. De plus, nous pensons que notre loi est pertinente pour les normes européennes", a déclaré Volkan Bozkir.

Il estime que la Turquie a ‘’suffisamment fait’’ pour satisfaire aux exigences de l’Union européenne.

‘’La Turquie a travaillé très dur dans le respect des attentes. Et ce n'est pas un problème de mathématiques, c'est un problème politique’’, a souligné le ministre turc.

La Turquie et l'Union européenne ont conclu un accord et en contrepartie de la coopération d'Ankara sur le contrôle de la migration, ses citoyens pourraient se rendre dans 26 pays de l'espace Schengen, à l'exclusion du Royaume-Uni, sans avoir besoin d'un visa.

Il y avait 72 conditions que la Turquie devait remplir et la semaine dernière, la Commission européenne a annoncé qu'elle était satisfaite, car la majorité de ces conditions ont été remplies.

Mais le Parlement européen refuse de voter pour accorder cette facilité aux Turcs.

Parmi les cinq points d'achoppement restants, il y a le changement de la loi antiterroriste en Turquie pour s'assurer que les journalistes ne soient pas poursuivis et le renforcement de la protection des données personnelles.

Interrogé pour savoir si son pays cesserait de coopérer avec Bruxelles pour contrôler la migration, VOLKAN BOZKIRi a répondu qu'il attendait de voir.

L'accord devrait logiquement être mis en œuvre d’ici à la fin du mois de juin, mais ce calendrier semble improbable.