Plus de 50 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba que devient sa famille et dans quelles conditions vit elle ? Pour en savoir plus Amadou Diallo s'est rendu au domicile de Patrice Lumumba à Kinshasa et la veuve de Lumumba aujourd'hui âgée de plus de 76 ans a accepté de lui parler.

Voici Son reportage.