L'Invité 15/11/2012 : Vincent Hugeux, journaliste à l'Express et spécialiste des questions africaines

La dissolution du gouvernement en Cote d'Ivoire a surpris plus d'un observateur. Le gouvernement invoque la dissension autour d'une loi sur le mariage pour expliquer cette décision prise hier par Alassane Ouattara. Peut-on parler d'une crise ouverte entre Alassane Ouattara et ses alliés du PDCI et de l'UDPCI? C'est la question que Hans Masro a posée à Vincent Hugeux, journaliste à l'Express et spécialiste des questions africaines. Il commence d'abord par expliquer le caractère de cette dissolution.