Minimag 20/11/2012

Au Cameroun les femmes qui constituent la majorité de la population sont éloignées ou plutôt sont tenues éloignées des grands postes , et cela est aussi observé au sein des partis politiques où elles sont souvent réduites à des tâches bien particulières qui ressemblent exactement à celles domestiques auxquelles elles sont habituées. Et c'est pour changer la donne qu’une dizaine de partis politiques et d'associations de la société civile qui dénoncent la sous-représentation des femmes dans les sphères de décisions et de commandement se sont mises ensemble pour tenter de corriger ce qu'elles considèrent comme un manquement.

Reportage à Yaoundé de François Xavier EYA