Le reportage 19/09/2013

Au Cameroun, il y aura bientôt un 2e pont sur le fleuve Wouri à Douala. La pose de la première pierre est annoncée pour bientôt et le projet devrait suppléer au premier pont de l'époque coloniale pour faciliter la liaison entre les parties Ouest et sud Ouest de la capitale économique camerounaise. C'est du moins l'espoir des populations et des opérateurs économiques. Cofinancé par l'Agence française développement (Afd) et l'Etat du Cameroun, il va coûter environ 100 milliards de francs CFA. Les travaux devraient durer 36 mois et mettre fin à d'énormes pertes économiques.

Le reportage à Douala de Carole Yemelong.