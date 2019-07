L'Afrique en photo: 24-30 janvier

Un jour plus tôt à Bangui, la capitale de la Centrafrique, des résidents chrétiens célèbrent après le retrait de combattants de la Séléka de leur base militaire dans la ville. Les combattants principalement musulmans se sont emparés du pouvoir en mars de l’année dernière. « Nous sommes libres ! C’est notre réveillon de nouvel an »ont hurlé les résidents, selon l’agence Associated Press.