Zimbabwe: la sardine en danger

Grand angle: en Afrique australe, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, ce sont des milliers de personnes qui dépendent de la pêche pour survivre. Et aujourd'hui, on trouve de moins en moins la sardine locale, le Kapenta. En cause: la surpêche, et l'écrevisse d'eau douce, qui a deréglé l'ecosystème. Hélène Alex