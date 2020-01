L'invité 02/09/2014

L'organisation non gouvernementale Oxfam a indiqué que les pays africains ont promis consacrer au moins 10 pour cent de leurs budgets à l'agriculture mais cette promesse n'a été tenue que par huit Etats. Or, selon Oxfam, l'agriculture peut régler non seulement le problème du chômage mais aussi et surtout celui de la famine en Afrique. Oxfam souhaite aussi que les femmes soient davantage associées au secteur agricole. Mohamed Lamine Ndiaye est le directeur de programme justice économique en Afrique.