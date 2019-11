Le Fespaco, envers et contre tout

Au Burkina Faso, la 24ème édition du FESPACO, le plus important et le plus ancien festival de film africain - a commencé, ce week-end. Plus d'une centaine de films ont été sélectionnés, dont 19 longs métrages de fiction, en compétition pour la plus prestigieuse récompense, l'étalon d'or de Yennenga. Ni la récente instabilité politique après la chute du de l’ex-Président Blaise Compaoré, ni les préoccupations autour du virus Ebola n'ont pu décourager les cinéphiles. Ils ont convergé dans la capitale Burkinabè pour cette semaine de festival mettant à l'honneur le cinéma africain. A Ouagadougou, reportage de Laeila Adjovi et Horaci Garcia.