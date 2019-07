La vie d'une taxiwoman à Kaboul

C'est rare et pourtant ça existe. Une femme, chauffeur de taxi en Afghanistan. Chaque jour, Sara Bahaï brave les interdictions et les tabous pour pratiquer son métier et surtout nourrir les 15 membres de sa famille. Et parfois, pendant ses courses, elle sensibilise ses clients sur les droits des femmes dans le pays. Vénuste Nshimiyimana.