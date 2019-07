L'Afghanistan, l'islam et Farkhunda

Un an de prison pour négligence lors du lynchage de Farkhunda. Il s'agit de la peine infligée à 11 policiers afghans ce mardi. Farkhunda a été tuée, après avoir été accusée à tort d'avoir brûlé le coran. Cette attaque a suscité une vive émotion dans le pays et ailleurs. Mais cet incident pourrait-il être le point de départ d'un changement sur le traitement et la place des femmes en Afghanistan ?Hélène Alex nous en dit plus.