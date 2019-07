Football : Renard démissionne

Le Français Hervé Renard a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Il devrait prendre la tête du club de Lille qui évolue en Ligue 1.

Le divorce est consommé entre les Eléphants et l’homme qui les a menés à la victoire lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Guinée Equatoriale.

Lors d’une conférence de presse ce vendredi à Abidjan, il a confirmé qu’il n’était plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Il a expliqué qu’après avoir participé aux cinq dernières éditions de la CAN (2008, 2010, 2012, 2013 et 2015) et après avoir gagné les éditions 2012 et 2015, il pensait ne pas pouvoir faire mieux ''sur ce continent''.

Il a également expliqué qu’il souhaitait se lancer de nouveaux défis en se rapprochant du haut niveau européen.

''Je pense que mon futur club me permettra de me rapprocher de ce haut niveau, car il faut y aller progressivement'', a-t-il déclaré.

Hervé Renard a confié que, comme tous les entraineurs, il aimerait un jour participer à la Ligue des champions en Europe.