Peut-on consommer africain à Londres ?

La banane plantain est plus riche en amidon que celle couramment consommée crue. C’est notamment ce qui rend sa chair plus dure et résistante à la cuisson. On l’utilise plutôt comme un légume pour accompagner les plats de viandes, légumes ou poissons. Qu’elle soit consommée en frites, on parlera alors d’alloco, comme composant du foutou banane ou découpée en petits morceaux auxquels on ajoute du sel, la banane plantain est un aliment versatile que l’on retrouve dans de nombreux plats.