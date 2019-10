L'invité BBC AFRIQUE 20/01/2016 : Bernard Gnantonnou

Selon un rapport publié par la revue The Lancet, l'Afrique subsaharienne a enregistré au moins 1,6 millions de mort-nés l'année dernière. Le Nigéria est le pays le plus touché par ces décès. La situation préoccupe des chercheurs qui estiment que des efforts sont nécessaires si on veut inverser la tendance. Bernard Gnantonnou est le directeur exécutif de l'Ong "survie de la mère et l'enfant "au Bénin. Depuis 1989, l'organisation milite pour réduire la mortalité néonatale et maternelle.

Quelles sont les causes du phénomène et comment le combattre ?

Joint par Dora Eboa, voici les explications qu'il donne.