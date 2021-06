Laurent Gbagbo: le retour de l'ancien président peut-il être synonyme de réconciliation nationale?

Mais depuis l'acquittement de l'ancien chef d'Etat à la Cour pénale internationale et la volonté des autorités ivoiriennes de ne plus extrader de suspects à la Hayes, un sentiment d'injustice est partagé par beaucoup d'Ivoiriens.

Soif de justice

"Des hommes en armes et en tenues militaires nous ont abordé ma mère et moi. Ils sont venus vers moi et ils ont demandé c'est vous untel, j'ai dit oui et ils se sont vraiment jetés sur moi. Ils m'ont donné des coups de poing des coups de pied, des coups de crosse, de fusil au visage. Ils m'ont bastonné. Ils ont violenté aussi ma mère. Ensuite, ils m'ont conduit à un endroit pour m'exécuter. Là-bas il y avait de la broussaille, il y avait des corps sans vie qui s'y trouvait. Après m'avoir interrogé, ils m'ont laissé en disant qu'ils ne vont plus me tuer ", témoigne-t-il.