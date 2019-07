Etats-Unis : un Obama aux côtés de Trump

Copyright de l’image Reuters Image caption Malik Obama se fait remarquer par les déclarations de soutien en faveur de Donald Trump.

Le candidat républicain a invité Malik, un demi-frère du président Barack Obama, à son troisième et dernier débat avec Hilary Clinton, qui aura lieu ce soir à Las Vegas.

De confession musulmane et titulaire de la double nationalité américaine et kényane, Malik Obama a déclaré au journal "New York Post" qu'il sera "heureux d'être au débat" auquel l'a invité Donald Trump.

Il juge que "Trump peut rendre l'Amérique grande encore".

Malik Obama s'est fait remarquer en juillet dernier, en promettant de voter pour le candidat républicain.

Selon lui, Barack Obama n'a pas fait grand-chose pour le peuple américain, ni pour sa famille élargie vivant au Kenya, malgré la confiance de ses proches envers lui à son arrivée au pouvoir.

Malik "est meilleur que son demi-frère" Barack

Dans une interview avec le "New York Post", le demi-frère du président américain a rejeté les accusations de harcèlement sexuel portées récemment par des femmes sur Donald Trump.

"Ne les croyez pas. Pourquoi elles n'ont pas parlé de cela bien avant ?" a dit Malik Obama, prenant la défense de l'adversaire d'Hillary Clinton, la candidate démocrate soutenue par Barack Obama.

Donald Trump, lui, a dit au "New York Post" qu'il avait hâte de rencontrer Malik Obama qui, selon lui, "est meilleur que son demi-frère".

Le demi-frère du président américain mène des activités politiques au Kenya, où il a échoué à se faire élire gouverneur du comté de Siaya en 2013.

Barack Obama est né à Hawaï d'une mère américaine et d'un père kenyan, qui a quitté l'Afrique à l'âge de deux ans.

Il s'est rendu au Kenya l'année dernière, pour la première fois depuis son élection à la présidence américaine en 2009.