Anerood Jugnauth, 86 ans a démissionné de son poste de Premier Ministre. Il lègue les rênes de son gouvernement à son fils, Pravind Jugnauth.

Anerood Jugnauth a été Premier Ministre pour la première fois en 1982. Il jette l'éponge après deux ans d'exercice sur les cinq années prévues par ce mandat.

Le Premier Ministre a annoncé sa démission lors d'une allocution télévisée en faveur d'un "leader plus jeune et plus dynamique" en la personne de son fils qui occupait jusque-là, le poste de Ministre des Finances.

Les partis de l'opposition ont vivement critiqué cette manoeuvre qans qu'ils ne puissent réellement intervenir, influer ou empêcher cette décision.

Le "jeune" Anerood Jugnauth, a été une des personnalités-clés du Mouvement Socialiste Militant, le parti majoritaire dans la coalition qui gouverne le pays.

Précédemment, l'ancien Premier Ministre mauricien, Navin Ramgoolam craignait que la famille Jugnauth ne fasse des Iles Maurice "une République bananière".

Ancienne colonie britannique, les Iles Maurice forment un archipel situé dans l'Océan Indien.

Dans son discours, Anerood Jugnauth a fait référence à la tradition de Westminster qui consiste à passer le relai à un nouveau Premier Ministre avant la fin de son mandat et sans attendre de nouvelles élections, comme ce fut le cas entre David Cameron et Theresa May dans la crise post-Brexit.

Sa démission est attendue pour ce lundi.