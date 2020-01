Des ONG dénoncent le décret de Trump

Copyright de l’image Getty Images Image caption Trump interdit le financement d'ONG internationales soutenant l'avortement

Les organisations qui soutiennent l'avortement et fournissent des services de santé sexuelle et reproductive en Afrique ont dénoncé la décision de Donald Trump de mettre fin au financement américain.

Le nouveau locataire de la Maison Blanche a signé lundi un décret interdisant le financement avec les fonds fédéraux d'ONG internationales qui pratiquent l'avortement ou militent en faveur de la légalisation de l'avortement.

La mesure dite « Global Gag Rule » a été établie par le président Ronald Reagan en 1984, mais a été annulées par le président démocrate Bill Clinton, puis remise en place par le républicain George W. Bush, avant d'être annulée à nouveau par le président démocrate Barack Obama.

La décision intervient deux jours après une série de manifestations des femmes, partout dans le monde, pour défendre leurs droits.

Au Kenya, au moins une douzaine de cliniques kényanes affiliées à la Fédération internationale pour la planification familiale (IPFF) devraient être affectées par la décision de Donald Trump.