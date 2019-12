Les deux finalistes en chiffres

Vous pourrez bien suivre le match en direct sur la LIVE PAGE de BBC Afrique.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Lions Indomptables célèbrent un but marqué

Cameroun : 4 fois vainqueur de la CAN sur 18 participations

L'équipe du Cameroun est bien habituée à la CAN pour l'avoir emporté quatre fois sur 18 participations en 1984, 1988, 2000 et 2002. C'est en 1984 en Côte d'Ivoire, que les Lions Indomptables avaient remporté leur première CAN, en jouant la finale contre le Nigeria.

Le Cameroun avait gagné 3 à 1, avec docteur Théophile Abega, Ndieya et Ernest Ebongué. En 1988 au Maroc, encore en finale contre le Nigeria de Peter Rufai, Rashidi Yekini et Henry Nwosu, le Cameroun avait remporté son deuxième trophée continental, sur un but marqué sur penalty par Emmanuel Kundé à la 55e minute.

En 2000, avec une organisation conjointe entre le Nigeria et le Ghana, le Cameroun avait remporté la compétition en battant les Super Aigles par 4 à 3 aux tirs au but, après un nul 2 à 2 à l'issue des prolongations.

En 2002 au Mali, le Cameroun en finale contre les Lions de la Teranga du Sénégal, avait remporté son 4e trophée, en s'imposant 3 à 2 aux tirs au but, après un nul vierge à l'issue des prolongations.

Le Cameroun a participé à 7 phases finales de coupe du monde, avec une place de quart de finale en 1990.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Pharaons d'Egypte célèbrent un but marqué par Mohamed Sallah

Egypte : 7 fois vainqueurs de la CAN sur 22 participations

Les Pharaons d'Egypte détiennent le record du continent de l'équipe la plus titrée de la CAN. L'Egypte est sept fois vainqueur en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010.

L'Egypte a remporté sa première CAN en 1957 en battant l'Ethiopie par 4 à 0 avec un quadruplé historique de l'attaquant Ad-Diba à la 2e, 7e, 68e et 89e minutes. En 1959, l'Egypte bat le Soudan en finale sur le score de 2 à 1.

En 1986, l'Egypte organise la CAN et l'emporte devant le Cameroun par 5 à 4 tirs au but (0 à 0, après prolongation), malgré une défaite en match d'ouverture contre le Sénégal. En 1998 au Burkina Faso, l'Egypte défait l'Afrique du Sud en finale par 2 à 0.

En 2006, les Pharaons remportent la CAN chez eux, en s'imposant devant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba par 4 à 2 tirs au but (0 à 0, après les prolongations).

En 2008 au Ghana, L'Egypte croise encore le Cameroun en finale et s'impose 1 à 0. En 2010, l'Egypte remporte sa troisième CAN consécutive en Angola, en s'imposant 1 à 0 devant le Ghana.

Les Pharaons d'Egypte ont participé à seulement deux phases finales de coupe du monde en 1934 et en 1990.