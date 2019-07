Tunisie : une cellule de djihadistes démantelée

Image caption La cellule a été démantelée par la Garde nationale.

Les suspects, au nombre de six, résidaient dans une localité située dans l'Est de la Tunisie.

Le plus âgé du groupe a 51 ans et le plus jeune 19 ans.

L'opération qui a conduit au démantèlement du groupe a été menée par la Garde nationale.

Les membres de la cellule ont reconnu être en contact avec le groupe Etat islamique en Libye.

Ils ont affirmé qu'ils avaient eux-mêmes suivi des formations militaires en vue de rejoindre des organisations djihadistes à l'étranger.

Selon les Nations Unies, la Tunisie compte plus de cinq mille ressortissants qui ont rejoint ces dernières années, les rangs des combattants islamistes.

Les autorités tunisiennes affirment avoir recensé près de trois mille.