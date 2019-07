"Save the children" alerte sur la situation des enfants réfugiés

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les réfugiés Sud-soudanais dans un camp des réfugiés du HCR

La Communauté internationale célèbre mardi la journée des refugiés.

L'organisation non gouvernementale "Save the children" affirme qu'en Afrique, la situation est catastrophique dans plusieurs camps notamment pour les enfants qui ne vont pas à l'école.

"Save the children" a averti qu'il faut fournir davantage d'effort pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les violences au Soudan du Sud en particulier les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation.

Selon les projections, l'organisation non gouvernementale a estimé que plus d'un million de réfugiés vont traverser la frontière avec l'Ouganda d'ici à la fin de ce mois de juin.

Avec l'afflux des réfugiés, Bidi Bidi dans le nord de l'Ouganda serait le plus grand camp des refugiés au monde.

Selon "Save the children", depuis juillet de l'année dernière, plus de la moitié des refugies qui ont traversé la frontière entre le Soudan du Sud et l'Ouganda sont des enfants.