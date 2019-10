En prison pour avoir suspendu un bébé dans le vide

Copyright de l’image Facebook Image caption Cet Algérien a suscité l'indignation des internautes en souhaitant obtenir des 'like'.

Un Algérien a été condamné à deux ans de prison pour avoir suspendu un bébé dans le vide et avoir publié les images sur Facebook.

Il a suscité l'indignation des internautes en souhaitant obtenir des 'like'.

Au cours du week-end, l'homme avait publié sur sa page Facebook une photo montrant un enfant tenu d'une main par le dos de son tee-shirt, dans le vide depuis un endroit qui ressemble à un balcon ou le haut d'un immeuble de plusieurs étages.

"Il menaçait de lâcher l'enfant s'il n'obtenait pas 1.000 'like' sur sa page, a expliqué jeudi la Direction générale de la Sûreté d'Alger dans un communiqué.

"Vu la gravité des faits, les services de sécurité ont diligenté une enquête pour identifier le suspect qui a finalement été arrêté et présenté à un juge", a-t-elle poursuivi.

L'homme est accusé de "mise en danger d'un nourrisson" et de "publication de l'image de l'enfant sur internet" et a été jugé lundi en comparution immédiate et a écopé de deux ans de prison ferme.