Igor Stravinsky et son combat contre l'apartheid

Les "BBC proms" ... le grand festival de musique classique se deroule en ce moment à Londres. Et l'un des compositeurs les plus célèbres du 20ème siècle dont les oeuvres sont régulièrement au programme, est le Russe Igor Stravinsky ... Mais, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que Stravinsky lui-même s'est rendu en Afrique du Sud, il y a 55 ans. Le pays était en crise à cause du régime de l'apartheid, extrêmement répressif contre les Noirs. Mais les autorités de l'époque ont fait une concession majeure et ont autorisé Igor Stravinsky à diriger son orchestre lors d'un unique concert pour un public noir. Une histoire tombée depuis dans les oubliettes, mais notre correspondante Sophie Ribstein est retournée sur les lieux du concert.