Pidgin, la BBC lance un nouveau service

Il 'agit du service Pidgin qui sera disponible sur les plateformes digitales.

Le Pidgin est un mélange entre l'anglais et les langues locales et est très parlé en Afrique occidentale et centrale notamment dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et la Guinée Equatoriale.

C'est un langage essentiellement orale donc qui n'a pas une écriture standard.

Il est difficile de connaître le nombre exact de personnes qui parlent le Pidgin, parce qu'il n y a pas de chiffres officiels à ce jour et parce que cette langue n'est pas enseignée à l'école.

Mais au Nigeria seul, on estime qu'environ trois à cinq millions de personnes l'utilisent au quotidien comme première langue et est considéré comme seconde langue pour près de 75 millions de personnes, soit la moitié de la population

Le lancement du service Pidgin entre dans le cadre de la création d'une dizaine de nouveaux services de la BBC en Afrique et en Asie et fait suite à un financement de la BBC par le gouvernement britannique.

L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet 2020 et a pour but d'offrir plus de contenus vidéo et assurer une plus grande présence sur les réseaux sociaux.