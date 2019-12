Les buteurs africains du week-end

France

Le jeune attaquant camerounais Igniatus Ganago a inscrit le quatrième but de Nice face à Monaco ( victoire 4-0)

Grâce notamment à un but du tunisien Wahbi Khazri, Rennes s'est imposé 3 buts à 1 sur la pelouse de Marseille

Allemagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le ghanéen Kevin-Prince Boateng a inscrit le but de la victoire pour l'Eintracht Frankfurt sur la pelouse du Borussia Moenchengladbach (victoire 1-0)

Le ghanéen Kevin-Prince Boateng a inscrit le but de la victoire pour l'Eintracht Frankfurt sur la pelouse du Borussia Moenchengladbach (victoire 1-0)

Grâce notamment à un but du guinéen Naby Keita, Leipzig s'est imposé 2-0 sur le terrain de Hambourg.

Malgré un but du congolais Chadrac Akolo, Stuttgart a été battu 3 buts à 1 à Schalke 04. Le 1er but de Schalke a été marqué par l'algérien Nabil Bentaleb.

Angleterre

Grâce à un doublé du camerounaius Eric Maxim Choupo-Moting, Stoke City a réussi à tenir en échec Manchester United ( match nul 2-2)

Ukraine

Grâce à un but du marocain Moha, le club de l'Olimpik Donestk a fait match nul 1-1 sur le terrain de Vorskla Poltava

Le congolais Dieumerci Mbokani a inscrit le deuxième but du Dinamo Kiev face au FC Aleksandriya ( victoire 2-0)

Portugal

Copyright de l’image AFP Image caption Grâce à un but du camerounais Vincent Aboubakar et à un autre but du malien Moussa Marega, le FC Porto a facilement battu Chaves 3 buts à 0.

Grâce à un but du camerounais Vincent Aboubakar et à un autre but du malien Moussa Marega, le FC Porto a facilement battu Chaves 3 buts à 0.

Malgré un but du nigérian Peter Etebo, Feirense s'est incliné 3 buts à 2 face au Sporting du Portugal

Le marocain Mohamed Aberhoune et l'egyptien Zizo ont trouvé le chemin des filets avec Moreirense qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Estoril

Suisse

Malgré un but du sénégalais Moussa Koné, le FC Zurich a été tenu en échec sur sa pelouse par le FC ST Gallen ( match nul 1-1)

Avec un doublé du camerounais Jean-Pierre Nsamé et un but de l'ivoirien Roger Assalé, Young Boys a battu le FC Lugano 3 buts à 0.

Copyright de l’image AFP Image caption Malgré un but du sénégalais Moussa Koné, le FC Zurich a été tenu en échec sur sa pelouse par le FC ST Gallen ( match nul 1-1)

Belgique

Grâce à un doublé du nigérian Henry Onyekuru, Anderlecht a battu le Sporting Lokeren 3 buts à 0.

Le congolais Jonathan Bolingi a lui aussi réalisé un doublé avec le Royal Excel Mouscron qui a battu le Club de Brugges 2 buts à 1.

Le ghanéen William Owusu a trouvé le chemin des filets avec Sint Truidense qui a fait match nul 1 but partout sur la pelouse du Royal Antwerp.

Copyright de l’image AFP Image caption Grâce à un but du sénégalais Ibrahima Seck et à un autre but du marocain Ryan Mmaee, Waasland-Beveren a battu l'AS Eupen 5 buts à 1.

Grâce à un but du sénégalais Ibrahima Seck et à un autre but du marocain Ryan Mmaee, Waasland-Beveren a battu l'AS Eupen 5 buts à 1. Le but d'Eupen a été inscrit par un autre joueur sénégalais, Mbaye Leye.

Malgré un but du nigérian Peter Olayinka, Zulte Waregem a été tenu en échec à domicile par le KV Kortrijk. Le but de l'équipe visiteuse a été inscrit par le ghanéen Bennard Kumordzi.

Le burkinabé Boureima Bande a marqué un but avec le KV Mechelen qui n'a pas réussi à battre Oostende. Le but d'Oostende a été inscrit par le zimbabwéen Knowledge Musona

Pays-Bas

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le marocain Zakaria Labyad a inscrit le deuxième but du FC Utrecht face au JC Kerkrade ( victoire 2-0)

Le marocain Zakaria Labyad a inscrit le deuxième but du FC Utrecht face au JC Kerkrade ( victoire 2-0)

Son compatriote Hakim Ziyech a marqué lui aussi le deuxième but de l'Ajax face au PEC Zwolle ( victoire 3-0)

Malgré un but du marocain Mimoun Maho, le FC Groningen a fait match nul avec le VVV Venlo. Le but de l'équipe visiteuse a été marqué par le nigérian Kelechi Nwakali.

Turquie

Grâce à un but du camerounais Samuel Eto'o, Antalyaspor a fait match nul avec Galatasaray ( match nul 1-1)

Avec un but du ghanéen Joseph Attamah et un autre but du togolais Emmanuel Adebayor, Istanbul Basaksehir s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain de Fenerbahce. L'un des deux buts de Fenerbahce a été inscrit par le marocain Nabil Dirar.