Haftar : "l'accord politique libyen a expiré"

Image caption

Khalifa Haftar (à gauche) s'annonce comme étant le seul interlocuteur face à la communauté internationale au nom du peuple libyen. Dans une intervention télévisée, il a estimé que la date du 17 décembre (hier, Ndlr) marquait «un tournant historique et dangereux» avec «l'expiration de l'accord politique libyen» et l'expiration du mandat du GNA (gouvernement d'union nationale) dirigé par Fayez al-Sarraj et appuyé par la communauté internationale.