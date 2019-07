Boko Haram : 15 ans de prison pour un preneur d'otages

Copyright de l’image AFP Image caption En avril 2014, 219 lycéennes âgées de 12 à 17 ans ont été enlevées par Boko Haram à Chibok.

L'un des ravisseurs des lycéennes de Chibok a été condamné à 15 ans de prison. Haruna Yahaya, jugé lundi, a plaidé coupable et a demandé la clémence des jurés.

Il fait partie des centaines de membres présumés du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, qui comparaissent depuis lundi devant un tribunal situé dans le centre du Nigeria.

Haruna Yahaya a expliqué au tribunal qu'il avait été forcé à intégrer Boko Haram. Ce à quoi le juge a rétorqué qu'il avait l'option de ne pas prendre part aux activités du groupe.

Le procès entamé lundi devra déterminer si les accusés seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation.

Une vague d'émotion mondiale

En avril 2014, 219 lycéennes âgées de 12 à 17 ans ont été enlevées alors qu'elles passaient leurs examens à Chibok, dans le nord-est du Nigeria.

Leur enlèvement avait entraîné une vague d'émotion mondiale sur les réseaux sociaux, à l'initiative du mouvement "Bring Back Our Girls" ("Ramenez nos filles").

Cent sept des filles enlevées ont été retrouvées ou échangées après des négociations avec le gouvernement.

Au début de l'année, plusieurs d'entre elles étaient apparues dans une vidéo diffusée par le groupe, où elles disaient qu'elles ne reviendraient plus et ne voulaient plus quitter Boko Haram.