Foutanga Babani Sissoko: le "playboy" qui a soutiré 242 millions de dollars à une banque

Foutanga Babani Sissoko a ouvert à Miami un compte bancaire par lequel plus de 100 millions de dollars ont été transférés aux Etats-Unis, selon l'avocat Alan Fine.

Un jour d'août 1995, Foutanga Babani Sissoko entre dans le siège de la Banque islamique de Dubaï et demande un prêt destiné à l'achat d'une voiture. Le directeur de la banque accepte. Sissoko l'invite à dîner chez lui. Et c'est le début de l'un des cas d'abus de confiance les plus étonnants de tous les temps, selon Brigitte Scheffer, grand reporter de la BBC, auteure d'une enquête consacrée à l'homme d'affaires malien.