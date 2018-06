Nigeria : Le Yuan s’impose comme devise

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une vue du grand marché de Lagos

Le dollar est la principale monnaie commerciale du Nigeria qui a souffert de graves pénuries de dollars après la chute du prix du pétrole brut, ce qui a entraîné une dépréciation sans précédent de la valeur du Naira.

Le yuan chinois deviendra désormais la deuxième monnaie commerciale du pays.

L'empire du milieu a de plus en plus une très grande influence sur l'économie du pays le plus peuplé du continent. Les négociations pour aboutir à l'accord ont duré deux ans avec à la clé un partenariat évalué à 16 milliards de nairas (environ 2,5 milliards de dollars). Par conséquent, les commerçants nigérians n'auront plus à se soucier pour s'approvisionner en dollars tout en effectuant des transactions pour les biens et services chinois.

Les autorités nigérianes affirment qu'avec l'accord d'échange de devises, les importateurs nigérians paieront directement avec la monnaie chinoise au lieu du dollar pour les articles achetés en Chine.