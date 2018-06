Copyright de l’image Présidence du Sénégal Image caption Macky Sall

Au Sénégal, une journée de concertation sur le pétrole a eu lieu mardi en présence du président Macky Sall, d'acteurs de la société civile, d'organisations, du secteur privé mais en l'absence de l'opposition politique dite significative qui a boycotté l'évènement.

Je demande au COS-Pétrogaz de poursuivre les échanges avec tous les segments de la société et de mettre en place un dispositif de collecte des contributions, en vue de la finalisation consensuelle du projet de loi d'orientation relatif à la gestion des ressources pétrolières et gazières Macky Sall, Président du Sénégal

Quand Macky Sall a lancé un appel au dialogue autour de la gestion du gaz l'opposition a exigé la publication de tous les contrats et licences octroyés par le gouvernement dans le cadre de l'exploitation de ces richesses naturelles.

Selon le gouvernement, ce dialogue a pour but d'instaurer une gouvernance inclusive et transparente des ressources naturelles et d'asseoir un consensus national durable sur les orientations stratégiques qui encadrent le développement, au service exclusif de la Nation, de l'industrie pétrolière et gazière.

Copyright de l’image Présidence du Sénégal Image caption Concertation sur le pétrole au Sénégal

Macky Sall recommande au Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-Pétrogaz) de poursuivre les échanges avec tous les segments de la société en vue de la "finalisation consensuelle" du projet de loi d'orientation relative à la gestion des ressources pétrolières et gazières.

Il soutient que la loi sur les revenus pétroliers a pour but d'assurer "une répartition judicieuse des revenus" et "l'encadrement de leur gestion".