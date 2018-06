L'armée nigériane déclare avoir tué 23 membres de Boko Haram et récupéré des armes dans une opération dans la région du Lac Tchad.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un soldat de l'armée nigérianne dans la région du Lac Tchad

Selon le porte-parole de l'armée nigériane Texas Chukwu, " l'opération a été menée conjointement avec les Forces de défense camerounaises".

"Un grand nombre d'éléments de ce groupe, blessés par balle, ont réussi à prendre la fuite après un affrontement lundi soir avec des soldats nigérians" a précisé le porte-parole de l'armée nigériane.

L'opération a également permis la saisie d'armes et de munitions utilisées par les combattants de Boko Haram.

Les munitions récupérées au cours de l'opération comprennent six fusils AK 47, deux fusils FN, huit chargeurs de fusils AK 47, 33 cartouches OTAN de 7,62 mm, un maillon de 7,62 mm OTAN et deux motocyclettes.

Le 15 mai dernier, l'armée nigériane a lancé une opération de quatre mois visant à totalement éradiquer le groupe terroriste Boko Haram de la région du lac Tchad.

Ces dernières années, le Nigeria a enregistré des progrès dans la lutte contre Boko Haram.

Depuis 2009, Le groupe islamiste est accusé d'avoir provoqué la mort de plus de 20 000 personnes et plus 2,3 millions de déplacés.