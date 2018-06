Des casques bleus canadiens au Mali

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Canada a décidé d'appuyer la force des Nations Unies au Mali

Le Canada avait promis d'envoyer des militaires soutenir les actions de la MINUSMA.

Un premier groupe de Casques bleus canadiens a été signalé ce weekend à Bamako.

Ce groupe préparera un déploiement plus important de troupes canadiennes au Mali après le départ des Hollandais.

Selon le ministre de la défense Harjit Sajjan, le contingent canadien devrait être en place vers le mois d'août.

Ottawa avait annoncé en mars sa décision de déployer pendant un an une force d'appui aérienne comprenant deux hélicoptères Chinook pour les évacuations médicales et le transport ainsi que 4 hélicoptères armés Griffon et un contingent d'environ 250 militaires.

Déployée en 2013, la Minusma, qui compte environ douze mille cinq cents (12.500) militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines.

Cette mission a perdu plus de cent soixante (160) Casques bleus, dont plus de cent (100) dans des actes considérés comme hostiles.