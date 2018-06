Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Sénégal a besoin d'un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly estime que le match de ce jeudi contre la Colombie est une occasion pour lui "de rendre l'Afrique fière". Il l'a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse.

En effet, le Sénégal est la seule équipe africaine encore en lice à la coupe du monde pour jouer un match de qualification pour les huitièmes de finale.

Il affronte la Colombie jeudi à Samara pour le compte de la dernière journée des phases de groupe.

Répondant à la question de savoir si jouer en étant la dernière équipe africaine encore en course est une pression supplémentaire, Kalidou Koulibaly a répondu:

"On doit le prendre positivement. On va tout donner pour hausser notre drapeau et rendre les supporters africains fiers".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sur cinq représentants d'Afrique, quatre (Égypte, Maroc, Tunisie et Nigéria) sont déjà éliminés.

Avec quatre points au compteur contre trois pour son adversaire, l'équipe d'Aliou Cissé a besoin d'au moins un match nul pour se qualifier au second tour.

"On sait qu'on a tout le continent derrière nous et ils (les africains) vont nous supporter. On sait qu'on est capable de le faire. A nous de les rendre fiers et de porter haut le drapeau du Sénégal", a dit le vice capitaine de l'équipe du Sénégal.

Avoir les supporters du continent avec eux est une pression positive, déclare dit Kalidou Koulibaly.

