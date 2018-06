L'actu de la semaine

Joe Jackson est décédé à 89 ans. Le père du roi de la Pop est connu pour avoir lancé la carrière de son fils, Michael Jackson et de ses frères " Les Jackson five". Il est souvent critiqué pour sa sévérité envers Michael Jackson étant petit mais la fille de l'artiste américain et petite-fille de Joe, Paris Jackson lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram.