L'interdiction des sachets plastiques divisent les Béninois

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption Les sachets plastiques interdits au Bénin

Au Bénin, l'utilisation du sachet plastique non bio dégradable est punie depuis le 27 juin dernier. Une décision diversement appréciée à Cotonou, la capitale.

La commercialisation de cet emballage est sanctionnée par une amende de cent mille à cinq millions de francs CFA.

La loi dans les tiroirs depuis plusieurs années a été votée en décembre 2017. Mais le sachet fait partie du quotidien des Béninois.

Ce sera difficile de nous passer des sachets plastiques. Nous les pauvres nous emballons nos produits avec ces sachets. Qu'allons nous faire maintenant. Supprimer ce sachet c'est nous faire du mal. Cela va affecter notre business Vendeuse béninoise

Après 6 mois de sensibilisation, la phase de répression a été lancée.

Beaucoup ont du mal à s'en détacher, même s'ils se disent conscients des enjeux derrière cette interdiction de l'usage du sachet non biodégradables.

Près de 120 mille tonnes de déchets plastiques ont été collectées pendant cette période de sensibilisation, cependant les béninois ont du mal à se passer du sachet non bio dégradable, ils l'utilisent au quotidien

Ici au marché international de Dantokpa, quelques heures après l'annonce de la phase répressive, certains usagers se disent prêts à abandonner les Demande alternative habitudes, mais demandent une alternative.

Il existe d'autres moyens que le sachet non bio dégradable pour transporter ses achats au sont nombreuses répond indique le directeur de l'environnement et du climat.

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption Une décharge publique

Huit millions de tonnes de plastique par an se retrouvent dans les océans faisant des ravages sur la mer, la faune la flore, le tourisme, la pêche. Quand vous regardez la lagune de Cotonou, vous voyez ces déchets qui se trouve dans la mer. Le plastique coûte à l'océan un million d'oiseau et 100 000 vies de mammifères marins par an. Donc globalement, le plastique représente 8 milliards de dollars de dommages aux écosystèmes marins George Degbey, Océanographe

Il y a presqu'un an, l'activiste Béninoise Sandra Idossou a créé l'initiative "sachet hélouééé", une campagne pour faire comprendre la dangerosité de cet emballage.

"Nous savons tous que le sachet plastique est dérivé du pétrole donc les médecins sont unanimes qu'il cause des maladies et que les habitants doivent arrêter d'emballer les aliments dans des sachets plastiques. Ce ne sera pas facile parce que ce sont des comportements acquis depuis 30 ans. Nous devons chercher des alternatives et des solutions".

Le premier signe de cette nouvelle phase, c'est la flambée du prix du sachet non bio dégradable. Moins de 48 heures après l'annonce de l'opération, le paquet de sachet de 5 francs est passé de 200 francs à 1200 francs par endroit.

La répression en tant que telle n'a pas encore démarrée mais descentes inopinées pourraient intervenir à n'importe quel moment avertit le ministère du cadre de vie.