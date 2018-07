Copyright de l’image Ikea Image caption Des meubles Ikea réalisés par des designers africains

Ikea, le géant de l'ameublement suédois, mise sur une collaboration africaine.

Ikea puise son inspiration en Afrique et a recruté voilà plus d'un an les meilleurs designers du continent.

En juin dernier, un aperçu du fruit de cette collaboration africaine apparaît sous le nom de ''Överallt'', ''partout'' en suédois.

Ils sont dix designers représentant sept pays africains à avoir travaillé sur la gamme.

Le but ? Allier la fonctionnalité scandinave d'Ikea à la richesse de la culture africaine.

Un panier reprenant la technique du tressage de cheveux.

La création de l'artiste sénégalaise, Selly Reby Kane et de Lina Vuorivirta, en est une parfaite illustration : un panier reprenant la technique du tressage de cheveux.

"Le tressage est un moment partagé, aussi bien quand votre tête se retrouve sur les genoux d'un membre de la famille pendant des heures que quand vous vous penchez en arrière sur une chaise dans un salon en vogue (…) ", a expliqué Selly Reby Kane dans un communiqué d'Ikea.

Même si la gamme met à l'honneur la créativité africaine, les pièces ne seront pas disponibles dans toute l'Afrique.

Même si la gamme met à l'honneur la créativité africaine, les pièces ne seront pas disponibles dans toute l'Afrique. Seuls le Maroc et l'Égypte possèdent un magasin Ikea sur le continent.

La totalité de la collection sera accessible pour une durée limitée à partir du mois de mai 2019.