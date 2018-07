Centrafrique: le déploiement de l'armée en discussion

Copyright de l’image Getty Images Image caption 80% du territoire centrafricain est contrôlé par des groupes armés

Autorités centrafricaines et bailleurs de fonds discutent à Bangui des moyens pour déployer l'armée nationale sur tout le territoire.

C'est la première fois depuis 5 ans qu'une telle réflexion est menée via une table ronde de 48 h.

Son objectif, examiner en profondeur les questions de la restructuration et du déploiement des forces de défense et de sécurité, en vue de restaurer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire.

Il est aussi question de voir comment permettre à l'Etat de procéder à la mise en œuvre du plan National de Défense et du Plan global de redimensionnement et de redéploiement des policiers et gendarmes.

Toutes les structures de rassemblement, d'entraînement, de formation, de consignation et de casernement sont quasi-inexistantes ou détruites.

Et en l'absence d'armée nationale, seules des missions militaires internationales tentent d'assurer la sécurité du pays.

Elles peinent à neutraliser les groupes armés qui sont présents sur 80% du territoire.

L'embargo sur les armes à destination de la RCA reste aussi un frein à l'armement des nouveaux éléments prêts pour le terrain.

Selon les observateurs, les forces nationales centrafricaines ne sont présentes que dans 5 villes du pays.