Nelson Mandela 100 ans après

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien président sud-africain Nelson Mandela

Barack Obama a prononcé ce mardi un discours à Johannesburg. Il a appelé à faire vivre l'heritage de Nelson Mandela en construisant une société plus juste.

L'ancien president américain a invité les jeunes à se mobiliser pour continuer de porter les idéaux de democratie, d'égalité et de justice dans un monde incertain et à la croisée des chemins.

Pour les jeunes sud-africains, Nelson Mandela reste une immense source d'inspiration.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mandela inspire la jeunesse africaine

Nompi Nhlapo, 23 ans, reconnait que grâce à Nelson Mandela, elle est libre et peut vivre dans une Afrique du Sud démocratique, mais elle aurait voulu qu'il aille plus loin et ne fasse pas tant de compromis.

''Il a échoué en quelque sorte, car il n'a pas reussi à faire assez pour nous libérer de l'oppression imposée par les blancs. Quand vous voyez le monde des affaires et le problème de la terre car il y a beaucoup de noirs qui vivent toujours dans les bidonvilles'' a-t-elle déclaré.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien président américain Barack Obama en Afrique du Sud pour le centenaire de Madiba

Selon la banque mondiale, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. La pauvreté persiste mais Gopoleng Leraole, étudiante en médecine, est persuadée que Nelson Mandela a légué tout ce qu'il fallait à la jeunesse sud-africaine pour que les choses changent.

''Il a dit : l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. C'est vraiment mon mantra! Et je crois vraiment que les gens qui pensent que Nelson Mandela n'a rien fait et bien ils doivent changer de mentalité'' a-t-elle affirmé.

Á l'occasion du centenaire de la naissance de Madiba, sa fondation a appelé la population « à agir et à inspirer le changement » en son nom.