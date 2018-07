Khalifa Sall maintenu en détention

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le procès du maire de Dakar est reporté au 3 janvier 2018. Il sera jugé en audience spéciale.

La demande de mise en liberté du maire de Dakar Khalifa Sall a été rejetée par la Cour d'appel de Dakar.

Le procès en appel de Khalifa Sall est en cours dans la capitale sénégalaise.

Le maire de Dakar a été condamné à payer une amende de 5 millions FCFA pour les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics.

Une demande de mise en liberté a été déposée par les avocats de Khalifa Sall sur la base de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO.

La juridiction communautaire a estimé que ses droits à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à l'assistance d'un conseil lors de la procédure ont été violés.

Le président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, a souligné que la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas se substituer aux juridictions nationales qui n'ont pas une obligation d'appliquer ses arrêts.

Il s'est aussi fondé sur l'autorité de la chose jugée pour rejeter la requête des avocats de Khalifa Sall.

Ces derniers ont annoncé leur décision de faire un recours contre cette décision.

Le juge s'est arrogé des compétences qu'il n'a pas en refusant la liberté provisoire au maire de Dakar. L'Etat a ainsi rompu les amarres avec la justice internationale et l'Etat de droit. Me Ciré Clédor Ly, Avocat de Khalifa Sall

"Ce rejet ne nous surprend pas. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ne dit pas de libérer Khalifa Sall encore moins d'arrêter la procédure" a déclaré l'un des avocats de l'Etat, Me Baboucar Cissé.

Selon lui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO demande seulement à l'Etat du Sénégal de payer 35 millions de FCFA à "Khalifa Sall et compagnie".

Khalifa Sall a été condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour 5 ans de prison pour escroquerie aux deniers publics dans l'affaire dite de la ''caisse d'avance'' de la mairie de Dakar.