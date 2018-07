Des ingénieurs concepteurs en aéronautique formés au Sénégal

Copyright de l’image MESR Sénégal Image caption La première promotion d'ingénieurs de conception en aéronautique du Sénégal

La première promotion d'ingénieurs de conception en aéronautique du Sénégal vient de sortir de l'Ecole Polytechnique de Thiès.

L'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) est le premier établissement au Sénégal à former des ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique avec l'intervention de l'ANACIM (Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie).

L'Ecole Polytechnique de Thiès s'est donné pour objectif de former d'excellents ingénieurs (Bac + 5) dans les métiers de l'aéronautique.

Elle vient de réaliser cette ambition en partenariat avec l'Ecole de l'Armée de l'Air en achevant après 5 ans la formation de la première promotion d'ingénieurs de conception en aéronautique.

Selon l'EPT, ces ingénieurs seront "capables de relever le défi du développement" du Sénégal et de "développer la recherche et l'innovation technologique dans ce domaine".

L'Afrique doit relever de plus en plus le défi de former ses cadres supérieurs sans que ces derniers ne quittent le continent.

Il s'agit donc de faire naître et d'animer de façon effective des pôles de formation spécialisés dans différents domaines du développement socio-économique.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action de l'Ecole Polytechnique de Thiès qui vient de former des ingénieurs qui ont "la capacité de maintenir un appareil en ligne de vol, de réfléchir sur les méthodes de maintenance et de l'évolution en fonction de l'environnement".