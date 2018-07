Copyright de l’image Getty Images Image caption Khalifa Sall annonce sa candidature

Le maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison, annonce sa candidature à la présidentielle de février 2019 au Sénégal à travers une déclaration.

Je veux inviter les Sénégalaises et les Sénégalais à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel... C'est pourquoi, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle du 24 Février 2019, avec la conviction que nous puiserons dans cette épreuve l'énergie pour rassembler les forces vives de la Nation, gagner la confiance du peuple et redresser notre cher pays. Khalifa Sall, Maire de Dakar

Khalifa Sall a été condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour 5 ans de prison pour escroquerie aux deniers publics dans l'affaire dite de la ''caisse d'avance'' de la mairie de Dakar.

Il a également été condamné à payer une amende de 5 millions FCFA pour les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics.

Sa demande de mise en liberté a été rejetée par la Cour d'appel de Dakar le 18 juillet dernier.

Ses partisans jugent que sa détention est politiquement motivée et que le président du Sénégal cherche à écarter ses potentiels adversaires politiques.

Ses avocats ont décidé de boycotter le procès en appel qui se tient actuellement à la Cour d'appel de Dakar.

"Cette procédure ne présente pas de garanties à même d'assurer les droits de ma défense et le fonctionnement normal du système judiciaire dans un État de droit. Depuis le début, je n'ai pas été traité en justiciable comme les autres", dénonce Khalifa Sall.