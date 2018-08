Retour du patriarche exilé Mgr Merkorios en Éthiopie

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Église orthodoxe est très influente en Éthiopie

Le patriarche exilé de l'influente Église orthodoxe d'Éthiopie, Mgr Merkorios, est rentré à Addis-Abeba, après 27 ans.

Le Premier ministre réformiste éthiopien, Abiy Ahmed, l'a rencontré aux États-Unis la semaine dernière et l'a persuadé à se réconcilier avec une faction rivale de l'Église.

Il a été accueilli dans une grande ferveur par ses disciples.

L'Église s'est divisée au début des années 1990 après le renversement du régime communiste de Mengistu Hailé Mariam.

La politique et l'église sont étroitement liées en Éthiopie - et Mgr Merkorios était perçu comme le représentant de la diaspora et l'opposition en exil.

Dans ce contexte de bicéphalisme à la tête de l'église, Mgr Merkorios était responsable des aspects spirituels de l'église, tandis que Mgr Mathias gérait les affaires courantes.

Image caption Mgr Merkorios était perçu comme représentant la diaspora et l'opposition en exil

Le Premier ministre réformiste éthiopien, Abiy Ahmed, continue son œuvre de réconciliation à la tête de l'Ethiopie et la réunification de l'Eglise fait partie de ses priorités.

A lire aussi : Ethiopie : le Premier ministre promet des réformes

A lire aussi : Ethiopie: Abiy Ahmed, un Premier ministre de consensus?

L'Église orthodoxe éthiopienne divisée

L'Église orthodoxe éthiopienne serait née au 4ème siècle et est l'un des plus anciens organismes chrétiens au monde.

Elle faisait partie de l'Église chrétienne copte d'Égypte mais a décidé de nommer son propre patriarche en 1959.

Mgr Merkorios a été contraint d'abdiquer après que le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) a renversé le régime communiste de Mengistu Haile Mariam en 1991.

Image caption Mgr Merkorios a été accueilli dans une grande ferveur

Ses disciples ont objecté, en indiquant que le poste du patriarche est une fonction tenue à vie.

Le clerc s'est exilé aux États-Unis, où un synode rival a été établi.

À sa place, l'évêque Paulos a été élu patriarche en 1992, devenant ainsi le premier membre du groupe ethnique Tigré à diriger l'Église.

A lire aussi : Le président érythréen en Ethiopie

A lire aussi : L'Erythrée répond à l'appel de l'Ethiopie

Lorsqu'il est décédé en 2012, Mgr Mathias a été élu pour le remplacer.

Plus de 40% de la population éthiopienne (environ 100 millions d'habitant) sont des membres de l'Église orthodoxe

L'Éthiopie possède certaines des plus vieilles églises du monde, y compris des églises creusées dans le roc, qui est un site inscrit au patrimoine mondial.