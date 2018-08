Copyright de l’image Getty Images Image caption Aux inquiétudes économiques s'ajoutent une dérive autoritaire du pouvoir Ouattara, selon le rapport

Le climat socio-politique en Côte d'Ivoire n'est pas de nature à rassurer indique l'Union Européenne dans son dernier rapport.

L'Union Européenne s'inquiète de la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire dans un rapport qui dresse le contraste entre l'embelli économique et la crise socio-politique que vit le pays.

L'UE parle ouvertement de "dérive autoritaire" du pouvoir Ouattara, de la corruption qui gangrène plusieurs secteurs économiques, des flagrantes inégalités sociales et d'une forme de clientélisme au sommet de l'Etat.

Le pays qui affiche depuis 2011 un taux de croissance de 8% par an en moyenne affiche un taux de pauvreté record de 46% en 2015, un chiffre supérieur à celui qu'affichait le pays au lendemain de son indépendance.

"La Côte d'Ivoire affiche l'image rassurante d'une stabilité retrouvée, portée par des taux de croissance élevés".

Cependant, "les indicateurs sociaux stagnent" si bien que "la population s'interroge de plus en plus ouvertement sur cette croissance qui ne lui semble pas ou peu bénéfique" s'inquiètent les ambassadeurs de l'UE dans ce rapport commun rédigé début juillet.

Les ivoiriens se disent oublier là où une nouvelle bourgeoisie affiche une richesse amassée en moins de 10 ans sur fond de "scandales de corruption de passation de marché de gré à gré".

Les ivoiriens vivent des difficultés économiques qui les obligent à interpeler le régime mais "face à ces difficultés, les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes et externes, et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper", selon le texte.

La frustration quotidienne des ivoiriennes inondent les médias sociaux, dans un pays où les médias d'Etat restent contrôlés par le parti au pouvoir.

Crise politique au sein de la majorité

Et la situation est désormais de plus en plus tendue au niveau politique depuis l'instauration d'un parti unifié à la tête du pays.

Le projet boudé par le PDCI a conduit à une guerre ouverte entre les anciens alliés du RDR et PDCI.

La confrontation est désormais ouverte, conduisant à un harcèlement politique selon les cadres du PDCI.

Le RHDP (Rassemblement des Houphouétistes) "annoncé comme la solution à l'instabilité passée" est de plus en plus vu "comme une manière pour la coalition au pouvoir de s'assurer une réélection systématique".

Dans ce contexte "les éventuels mouvements d'opposition" seront relégués "à la périphérie du jeu politique".

Ces calculs politiques ajoutés au contexte socio-économique ne rassurent pas à l'approche des élections de 2020 d'où l'appel au dialogue demandé par les rédacteurs du rapport.

Les Chefs de Mission de l'UE indiquent dans le rapport que le constat qu'ils dressent doit inciter "à une réflexion sur le soutien de l'UE à la Côte d'Ivoire".

L'UE est un partenaire clé de la Côte d'Ivoire avec un appui qui se chiffre à 273 millions d'euros pour la période 2014-2020.