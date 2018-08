Du footing écolo à Cotonou

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption 300 volontaires ont été mobilisés

A Cotonou, la capitale du Bénin, une partie de la population fait du footing en débarrassant la ville des sachets plastiques.

C'est l'idée derrière l'initiative éco running.

Il s'inscrit dans une dynamique de lutte contre le sachet non biodégradable interdit dans le pays depuis le mois juin.

Environ 300 volontaires ont été mobilisés par le mouvement "Sachets Héloué" pour ramasser ces déchets qui constituent une menace pour l'environnement.

Notre correspondante Rachida Houssou a pris part à ce running contre le sachet plastique.

Répartis en trois groupes pour trois itinéraires avec à la tête un coach, ces volontaires, munis de gants et de sacs ont arpenté les ruelles de Cotonou pour une chasse au sachet.

Le troisième groupe a sillonné le quartier réputé le plus insalubre de la ville, ils ont fouillé ses coins et recoins pour collecter ces emballages.

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption Les volontaires étaient de tous âges.

Même les sachets enfouis dans le sol n'ont pas échappé à leur vigilance.

Certains n'ont pas hésité à arracher les sachets usés d'une cuisine en plein air dont les tenancières reprenaient progressivement du service en ce début de matinée.

Il n'était pas encore 8 heures, la ville se réveillait donc timidement.

Des habitants devant leur portail, au passage de cette "armée" contre le sachet, saluent l'initiative par des sourires et des mercis.

Sur le parcours, le groupe a fortuitement croisé le chef du quartier Dota, Zacharie Bidé qui a établi le contact pour accompagner la prochaine édition.

"Je n'étais pas au courant de cette marche. C'est une très bonne initiative. Nous souhaitons participer à pérenniser l'initiative".

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption 823,45 kilogrammes de déchets plastiques récupérés.

Les volontaires étaient de tous âges.

Wayne, jeune garçon de 9 ans a tenu à apporter sa contribution à la sauvegarde de l'environnement.

"Je participe pour rendre propre mon environnement. Je souhaite que le Bénin soit propre et que les habitants soient en bonne santé", soutient le garçon.

Au-delà du Bénin, ces emballages nuisent à la planète toute entière ajoute Gwendal, un européen qui vit à Cotonou depuis moins d'un an.

"Dans Cotonou, il y a énormément de plastiques. La moitié de ce que les pêcheurs ramènent, c'est du plastique. Si vous jeter du plastique, il peut rester 400 ans. J'encourage cette initiative et j'espère que cela attirera plus de monde pour prendre conscience que la planète, on en a qu'une", indique Gwendal.

La collecte a duré plus de 90 minutes.

Les 3 groupes de volontaires se sont retrouvés au point de départ pour évaluer la moisson.

823,45 kilogrammes de déchets plastiques récupérés.

Copyright de l’image Rachida Houssou Image caption Se débarrasser des déchets en faisant du footing

Objectif atteint pour l'initiatrice du mouvement. Sandra Idossou.

Aucune date n'a été donné pour le prochain éco running pour l'instant.

Mais les tas de sachets ramassés finiront leur course dans une usine de transformation.