Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, remercie le président ivoirien Alassane Ouattara après l'annonce d'une ordonnance portant amnistie générale pour 800 personnes condamnées ou en détention dans le pays.

Souleymane Kamaraté Koné, son directeur du protocole, fait partie des détenus graciés.

« Merci à Dieu. Merci au président Alassane Ouattara. Merci aux ivoiriens. Merci pour Soul. Merci pour tous les prisonniers sans exclusion », a écrit M. Soro sur sa page officielle facebook estimant que « vivre libre, c'est important ».

Un proche de Soro auditionné à nouveau

Souleymane Kamaraté Koné dit Soul To Soul, le directeur du protocole de l'institution parlementaire ivoirienne, est en prison depuis octobre 2017.

Il a été arrêté et écroué à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ( MACA)pour sa présumée implication dans l'affaire de la découverte d'une cache d'armes à Bouaké.

Lundi soir, dans une adresse à la nation à la veille du 58ème anniversaire de l'indépendance de son pays, le chef de l'État ivoirien a annoncé une ordonnance portant amnistie générale pour 800 personnes condamnées ou en détention.

Parmi les bénéficiaires de cette mesure figurent l'ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, les anciens ministres, Lida Kouassi et Assoa Adou et le directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul To Soul.